長實（1113）旗下酒店品牌Horizon Hotels & Suites，以「Famitel Living 酒店+居」概念營運4間酒店，意指住客能兼享酒店家居、亦可靈活租住家居式兩廳兩房600餘方呎起的套房，同時提供酒店設施及配套；長實最新推出針對來港工作的內地專才及外籍人士，提供「FAMITEL ELITE 高尖酒店+居」長租酒店服務，由即日起凡經各類輸入人才計劃申請來港之人士，租住紅磡海灣軒滿6個月或以上，可優先選擇指定維港海景或城市景套房、房間並配備5G寬頻上網、NETFLIX電影頻道及精美咖啡機，並享房間清潔服務。
長實地產投資董事劉啓文表示，不少海外及內地來港長居的專業人士，都傾向先租住後購樓，而住宅租盤供應短缺，以海灣軒為例，過去6個月收到超過500個來自海外及內地專才的查詢，當中不乏對景觀及樓層有要求的客人。
有見及此，集團推出「Famitel Living 酒店+居」昇華版 ---「FAMITEL ELITE 高尖酒店+居」長租酒店服務，貼心引入5項全新體驗，為有意來港之專才提供長租選擇。
劉啓文續指，「Famitel Elite高尖酒店+居」，將率先於紅磡海灣軒推出；隨來港工作或長居的專才人數上升，料帶動對長租酒店的需求，相信「FAMITEL ELITE 高尖酒店+居」長租酒店服務的推出，受市場歡迎。Horizon Hotels & Suites 營運的4家酒店，包括紅磡海灣軒及海韻軒、馬鞍山海澄軒、葵涌雍澄軒。
其他報道
ST. GEORGE'S MANSIONS兩房2345萬沽 呎售逾3萬
內地女生1.28萬租University Hill特色戶 業主回報3.5厘