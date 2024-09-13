長實地產投資董事劉啓文表示，不少海外及內地來港長居的專業人士，都傾向先租住後購樓，而住宅租盤供應短缺，以海灣軒為例，過去6個月收到超過500個來自海外及內地專才的查詢，當中不乏對景觀及樓層有要求的客人。

有見及此，集團推出「Famitel Living 酒店+居」昇華版 ---「FAMITEL ELITE 高尖酒店+居」長租酒店服務，貼心引入5項全新體驗，為有意來港之專才提供長租選擇。

劉啓文續指，「Famitel Elite高尖酒店+居」，將率先於紅磡海灣軒推出；隨來港工作或長居的專才人數上升，料帶動對長租酒店的需求，相信「FAMITEL ELITE 高尖酒店+居」長租酒店服務的推出，受市場歡迎。Horizon Hotels & Suites 營運的4家酒店，包括紅磡海灣軒及海韻軒、馬鞍山海澄軒、葵涌雍澄軒。

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