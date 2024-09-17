原業主持貨逾53年帳賺40倍

資料顯示，尖沙嘴彌敦道86號地下D1、D2、E及F舖，位於栢麗大道對面，鄰近港鐵尖沙嘴站，屬人流較多的路段，商舖面積約4500方呎，獲張實來等透過公司名義購入，成交價約2億元，呎價約4.44萬元。

據悉，商舖現由化妝品連鎖店莎莎（0178）租用，月租約58萬元，將於今年底租約期滿，買家可享租金回報約3.5厘。上述4個商舖原業主分別於1970年及1971年分段購入，共涉資約488萬元，即持貨最少53年，帳面大賺1.95億元或近40倍。

投資者170萬購海天晉車位蝕讓貨

翻查資料，張實來熱中投資舖位，疫情爆發後先後多次入市，最少購入4個核心區商舖，涉約6.35億元，其中最矚目的商舖，是去年初以1億元購入尖沙嘴彌敦道80號金鑾大廈地下C1號舖，鄰近最新購入的彌敦道86號4個商舖，商舖面積約300方呎，成交價1億元，呎價約33.3萬元，每呎售價幾乎等同於原業主家族56年前購入價的35萬元。另張氏2021年1月底曾斥資2.6億元以「買殼」形式向另一資深投資者羅家寶，購入灣仔莊士敦道138號地下1號舖，面積約3885方呎，呎價約6.7萬元。

此外，車位因銀碼較低，仍吸引部分投資者垂青。利嘉閣地產分區董事蔡庭勇指出，將軍澳海天晉一個地庫單邊車位，原以200萬元放售，獲投資者議價後以170萬元承接，減價30萬元或15%。他表示，買家為資深投資客，海天晉車位月租約4500至4900元，估計回報約3.3厘，故購入上述車位收租。原業主2018年248萬元一手購入，現帳面蝕讓約78萬元或約31%。

另旺角長沙街11號MK居停，委託世邦魏理仕作獨家代理出售，現公開招收意向書，截收日期為下月9日，據悉項目市值約3億元。資料顯示，項目全幢樓高19層，建築面積約26,140方呎，提供101個房間，平均每個房間市值約297萬元。