已屆現樓、新地（0016）旗下元朗The YOHO Hub ll 第6座今日開價，該座數首推94伙，折實均呎14338元，較同一項目的第8座、4月底首推折實均呎相同，兩房折實683.4萬元入場，明日將對外開放現樓示範單位，周五起收票，有機會下周開盤。
新地副董事總經理雷霆形容，首批開價為「黃金機會無敵價」，認為美國減息周期已開始，物業市場將會面對多次減息，相信不少人士趁機重整資產配置，投資者會買樓收租，租客會轉租為買，而情況會越趨普遍。
發展商提供3種付款方法，其中90天現金付款計劃，維持最高折扣率為15.5%。新地代理執行董事陳漢麟表示，是次推出的價單涉94伙，涵蓋34間兩房、30間3房單位，實用462至905方呎，折實價683.4萬至1296.5萬元，折實均呎19503元。
折實入場最低單位，為6座3樓A室，實用462方呎，兩房間隔，定價808.8萬元，折實價683.4萬元、呎價14793元；3房折實入場單位為6座3樓B室，實用538方呎，折實價782.47萬元、呎價14544元。
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