將於未來四年在K11 MUSEA 擴充租用面積的7個品牌包括：Audemars Piguet、Balenciaga、Brunello Cucinelli、Loewe、Saint Laurent、Van Cleef & Arpels﹐以即將進駐館內的 Prada。

K11 集團高級執行副總裁張之杰表示，很高興能見證一眾奢侈品品牌在現時香港零售業環境下，仍決定於 K11 MUSEA 擴充，擴大業務版圖，證明品牌於館內門店業績及銷售強勁，同時增強集團『文化商圈』模式惠及 K11 文化藝術區内顧客和合作夥伴的承諾。

K11又指，過往一年，Victoria Dockside 舉辦多項大型盛事，帶動零售增長，如在暑假期間由創意品牌 AllRightsReserved（ARR）攜手 Fujiko Pro 主辦的《100%多啦A夢 & FRIENDS》巡迴特展香港站，推動了 K11 MUSEA餐飲及多個零售增長近30%，遊客銷售亦上升10%。

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