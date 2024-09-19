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經絡曹德明：按揭息率回落至3.875厘 支持樓按市場

美聯儲議息會議結束，宣布減息半厘，基準利率由5.25厘至5.5厘區間，下調至4.75厘至5厘區間，亦是美聯儲自2023年7月基準利率高位橫行逾13個半月後首次減息。匯豐銀行同日跟隨宣布減息，現時最優惠利率（P）將由5.875厘下調0.25厘至5.625厘，並於9月20日生效。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，市場普遍P按計劃及H按計劃封頂利率為P-1.75%＝4.125厘（P即5.875%），現時匯豐銀行下調最優惠利率（P）0.25厘，實際按息將下調至3.875厘（5.625%-1.75%），所有供樓業主可即時節省利息開支，另外置業人士的入息要求亦可同步降低，市場信心將逐步恢復，可促進經濟及樓按市場的復蘇。目前本港住宅租金回報率普遍為3.3厘左右，當按揭息率低於租金回報率時，將帶動更多客戶逐步入市，為樓按市場帶來正面支持。

料拆息未來或回落至2厘

假設貸款額500萬元、年期為30年，減息前P按計劃及H按封頂利率為P-1.75%＝4.125厘（P即5.875%），每月供款為24,232元，入息要求為48,464元，當銀行下調最優惠利率（P）0.25厘，實際按息將下調至3.875厘（5.625%-1.75%），每月供款將減少720元（3%）至$23,512，入息要求將減少$1,440（3%）至47,024元，假設未來銀行再度下調最優惠利率（P），每月供款及入息要求亦將會繼續下降。

曹德明續指，最新8月份美國消費者物價指數（CPI）連跌5個月至2.5%，創2021年3月以來的新低，通脹回落至2%的目標上已取得進展，美國就業增長亦有所放緩，預測聯儲局在未來一年內有機會累計減息2厘至2.5厘。隨著美國開始減息，香港1個月銀行同業拆息（HIBOR）預計將跟隨下調。今日1個月HIBOR報3.61厘，已連跌6個工作日，創自2023年5月3日（3.55%）即16個半月新低，如美國未來一年減息2厘至2.5厘，港息將跟隨美息下調，料HIBOR或回落到2厘。

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