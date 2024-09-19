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ONE JARDINE’S LOOKOUT 首推50伙折實均呎1.79萬 1房折實415萬入場

美國聯儲局一如市場預期宣布減息，將利率調低0.5厘，港銀亦調低最優惠利率，有發展商馬上啟動推盤步伐。英皇國際（0163）旗下跑馬地宏德街住宅項目，樓花期僅約3個月，今日正式命名為ONE JARDINE’S LOOKOUT，成為減息後首個登場的全新盤。

英皇國際副主席楊政龍表示，項目今日上載樓書，並公布首張涉50伙的價單，折實平均呎價17904元。另外，位於灣仔英皇集團中心的示範單位亦會對外開放，即日收票，有望本月開售。

翻查資料，跑馬地同區對上一個開售新盤，為嘉里（0683） 旗下THE ASTER，2023年2月發展商將其中10伙轉租為賣，折實均呎約2.8萬元，意味ONE  JARDINE’S LOOKOUT 首批折實均呎低約36%。 至於區內平均呎價低於2萬元的項目，已是2011年推出、一手新例生效前的紀雲峰，當年均呎約1.9萬元。

對於美國減息，楊政龍認為，各發展商都有推盤部署，楊政龍表示，樂見市場百花齊放，期望各盤大賣。

首批50伙涉及18伙1房、11伙兩房、21伙3房單位，實用面積由231至559方呎，設有3個付款方法，最高折扣10%，折實價由約415萬元至約1,072萬元，折實呎價15,888元至20,650元。

入場單位為2樓E室，實用面積231方呎1房間隔，折實價415萬元，折實呎價1.8萬元。

項目今年5月獲批預售樓花，提供123個單位，戶型涵蓋開放式至4房間隔，亦有提供少量特色單位，以3房戶為主打。佔36伙或全盤近30%。

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