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高力：減息刺激房產投資 料全年投資額逾300億

美聯儲減息半厘，港銀亦調低四分之一厘，高力研究部主管李婉茵表示，預計將增強投資者信心，並刺激香港房地產市場的投資活動。她預計，今年香港房地產市場的全年投資總額將超過300億元，而明年若經濟情況更為樂觀，投資總額有望進一步回升至370億元。減息將激勵投資者積極尋求市場機會，特別是那些被低估和位處核心區的優質資產，同時也可能吸引國際資金回流。

至於本港樓市，李婉茵指，目前住宅市場成交量偏低，一手貨尾單位仍有約2.1萬個，減息對市場來說無疑是一項重要的利好因素，有助於提振整體經濟和樓市。然而減息所帶來的刺激效果，預計不會像今年2月底全面撤銷「辣招」後那樣明顯。當時撤招吸引了部分投資者重新入市，惟目前市況疲弱，成交量稀少，相信減息後可刺激成交量回升，而該行仍維持今年樓價將下跌5%至10%的預測。

寫字樓市場，李婉茵則指，雖然減息對市場有利，但寫字樓市場的復蘇將受到持續高供應的限制，而明年寫字樓供應預計接近350萬方呎，在市場消化能力仍需時間恢復下，預測寫字樓租金明年仍會下調約6%。

 

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