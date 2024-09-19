至於本港樓市，李婉茵指，目前住宅市場成交量偏低，一手貨尾單位仍有約2.1萬個，減息對市場來說無疑是一項重要的利好因素，有助於提振整體經濟和樓市。然而減息所帶來的刺激效果，預計不會像今年2月底全面撤銷「辣招」後那樣明顯。當時撤招吸引了部分投資者重新入市，惟目前市況疲弱，成交量稀少，相信減息後可刺激成交量回升，而該行仍維持今年樓價將下跌5%至10%的預測。

寫字樓市場，李婉茵則指，雖然減息對市場有利，但寫字樓市場的復蘇將受到持續高供應的限制，而明年寫字樓供應預計接近350萬方呎，在市場消化能力仍需時間恢復下，預測寫字樓租金明年仍會下調約6%。

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