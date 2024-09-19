中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，今年7月H按息高企於4.125%水平，同期租金回報率低H按息0.805厘，兩者差距連續3個月收窄；而美國聯儲局議息後宣佈減息半厘，今日(9月19日)本港主要銀行亦下調最優惠利率四分一厘，預料9月CRI回報率、與H按息差距將大約縮窄到0.5厘左右。

事實上，7月正值暑期租賃旺季，而同期樓價跌勢持續，直接推高租金回報率，八大回報率指數齊升3個月；不過，隨租務熱潮漸退，第四季租金升幅料收窄，如樓價止跌回穩，回報率有可能見頂。

其他指數方面，7月份CRI Mass回報率報3.50%，按月升0.12個百分點；CRI(中小型單位)回報率報3.45%，按月升0.10個百分點。

上述CRI Mass回報率、CRI(中小型單位)的回報率，同創2012年11月後新高。

豪宅方面，CRI(大型單位)回報率報2.62%，按月升0.06個百分點，創2014年11月後新高。

四大分區方面，港島CRI Mass回報率報3.45%，按月升0.16個百分點；九龍CRI_Mass回報率報3.50%，按月升0.09個百分點。

新界西CRI Mass回報率報3.53%，按月升0.10個百分點；新界東CRI Mass回報率報3.51%，按月升0.10個百分點。

港島、九龍、新界東、新界西回報率，分別創2012年1月、2014年3月、2014年7月及2014年12月後新高。

至於138個成份屋苑，7月份租金回報達4厘或以上的屋苑有15個，較6月增加5個；而回報率越高的屋苑，越有機會出現供平過租，這些屋苑租升價低，對買樓收租的投資者有一定吸引力。回報率較高的包括西環嘉輝花園4.96%，九龍灣得寶花園4.92%，青衣美景花園4.83%，鰂魚涌南豐新村4.36%等。