美國減息前，具體反映8月26日至9月1日市況的中原城市領先指數CCL，最新報137.09點，按周升0.31%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL在5月至7月期間兩度連跌六周，8月連跌4周，近3周CCL則一周升、一周跌，整體樓價由連跌轉為反覆，但短期向下格局未變 。

至於9月19日美國聯儲局宣佈減息半厘，本港主要銀行亦下調最優惠利率四分一厘，相信有助提振樓市氣氛，刺激二手成交量增加，而對本地二手樓價的影響，將於10月中旬公佈的CCL開始反映。另近期多個新盤積極部署開售，有機會對二手樓價造成壓力，第四季CCL能否止跌回穩，仍需觀察。

她認為，9月底CCL目標維持136點水平，現時只差1.09點或0.80%；事實上，本周CCL仍為逾8年、即418周次低，重返2016年9月中時水平，而今年則累跌6.87%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌28.35%。