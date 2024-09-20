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樓市悶局CCL連跌轉反覆 本周微升未反映減息因素

美國減息前，具體反映8月26日至9月1日市況的中原城市領先指數CCL，最新報137.09點，按周升0.31%。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL在5月至7月期間兩度連跌六周，8月連跌4周，近3周CCL則一周升、一周跌，整體樓價由連跌轉為反覆，但短期向下格局未變 。

至於9月19日美國聯儲局宣佈減息半厘，本港主要銀行亦下調最優惠利率四分一厘，相信有助提振樓市氣氛，刺激二手成交量增加，而對本地二手樓價的影響，將於10月中旬公佈的CCL開始反映。另近期多個新盤積極部署開售，有機會對二手樓價造成壓力，第四季CCL能否止跌回穩，仍需觀察。

她認為，9月底CCL目標維持136點水平，現時只差1.09點或0.80%；事實上，本周CCL仍為逾8年、即418周次低，重返2016年9月中時水平，而今年則累跌6.87%，指數較2021年8月191.34點歷史高位，下跌28.35%。

至於反映大型屋苑領先指數CCL Mass報137.32點，按周升0.16%；CCL(中小型單位)報135.95點，按周升0.16%；豪宅方面，CCL(大型單位)報142.66點，按周升1.01%。

上述三大指數近3周同樣一升、一跌，繼續反覆向下。可留意是，CCL Mass、及CCL(中小型單位)均處於逾8年低位，齊重返2016年8月底水平；CCL(大型單位)仍在近8年低位徘徊，重返2017年1月中水平。

四大分區樓價，港島和九龍市區升，新界兩區續跌，港島CCL Mass報135.51點，按周升0.69%，指數繼續處2016年5月底低位；九龍CCL Mass報135.64點，按周升0.51%，指數於2016年9月底低位徘徊。

新界方面，新界東CCL Mass報147.32點，按周跌0.57%，連跌5周共3.81%，指數屬2016年9月底後新低；新界西CCL Mass報126.25點，按周跌0.33%，連跌3周共2.58%，指數屬2016年10月底後新低。

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