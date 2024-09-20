moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

啟德道/沙浦道項目僅收一標書 市建局：不揣測財團入標考慮

本港銀行減息後，發展商投地意欲未見高漲，今日截標的九龍城啟德道/沙浦道重建項目，市建局僅收到一份標書，是2008年4月紅磡必嘉圍項目（由信置發展為御悅）後，16年來，市建局項目只收到一份標書；市建局發言人表示，不會揣測發展商及財團入標項目的考慮，一般來說，發展商及財團在競投發展項目時，需平衡多項因素，包括其流動資金儲備、利率對利息開支及樓價的影響、建築成本、持有的貨尾單位數量及市場需求等。

相關報道：長實入標市建局啟德道項目

局方指出，為提高項目招標的吸引力，早前優化篩選合資格發展商及財團的準則，並修訂多項招標條款，包括引入分期支付投標金額的安排，提供較靈活的付款方式；另外，亦有檢討規管市建局合作發展項目銷售的措施，取消不適用的售樓管制，包括對公司買家及個人買家購買單位數量或所佔比例的限制，讓發展商日後出售單位時有更大彈性。

據悉，今次市建局劃一分紅比例，如未來賣樓收益達到82.5億元，發展商需劃一向市建局支付30%之分紅，另市建局容許中標財團分3期支付地價，付款年期最高5年。

上述啟德道/沙浦道重建項目佔地約5.7萬方呎，可建樓面約51.4萬方呎，預計提供約810個住宅單位；市建局將撥出逾5382方呎樓面，作社區幼兒中心。

另項目將重新規劃及重整道路網絡，以興建一個面積約1.07萬方呎地下廣場，並連接一條由政府負責興建的行人隧道，至啟德新發展區未來的地下購物街。

綜合市場消息，項目最新估值約18億至約21億元，預計每方呎樓面價約3,500至4,200元。

 

其他報道

減息前AVA 61納米樓257萬沽 7年實蝕約17%

家庭客2.48萬租泓都兩房 一手業主回報9.4厘

ONE JARDINE'S LOOKOUT倡不向買家提供回佣

減息後嘉湖連錄3宗成交 上車客435萬元入市3房

市建局啟德道項目暫收一份標書 長實證有入標

減息後投資客448萬購淘大兩房 呎價1.18萬 

家庭客3.1萬租駿景園3房 呎租30元 

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款