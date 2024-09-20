本港銀行減息後，發展商投地意欲未見高漲，今日截標的九龍城啟德道/沙浦道重建項目，市建局僅收到一份標書，是2008年4月紅磡必嘉圍項目（由信置發展為御悅）後，16年來，市建局項目只收到一份標書；市建局發言人表示，不會揣測發展商及財團入標項目的考慮，一般來說，發展商及財團在競投發展項目時，需平衡多項因素，包括其流動資金儲備、利率對利息開支及樓價的影響、建築成本、持有的貨尾單位數量及市場需求等。
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局方指出，為提高項目招標的吸引力，早前優化篩選合資格發展商及財團的準則，並修訂多項招標條款，包括引入分期支付投標金額的安排，提供較靈活的付款方式；另外，亦有檢討規管市建局合作發展項目銷售的措施，取消不適用的售樓管制，包括對公司買家及個人買家購買單位數量或所佔比例的限制，讓發展商日後出售單位時有更大彈性。
據悉，今次市建局劃一分紅比例，如未來賣樓收益達到82.5億元，發展商需劃一向市建局支付30%之分紅，另市建局容許中標財團分3期支付地價，付款年期最高5年。
上述啟德道/沙浦道重建項目佔地約5.7萬方呎，可建樓面約51.4萬方呎，預計提供約810個住宅單位；市建局將撥出逾5382方呎樓面，作社區幼兒中心。
另項目將重新規劃及重整道路網絡，以興建一個面積約1.07萬方呎地下廣場，並連接一條由政府負責興建的行人隧道，至啟德新發展區未來的地下購物街。
綜合市場消息，項目最新估值約18億至約21億元，預計每方呎樓面價約3,500至4,200元。
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