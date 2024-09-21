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香港綠色建築周揭幕 參與機構人數同創新高紀錄

為推展綠色建築，減少建築物對環境的影響，建造業議會及香港綠色建築議會再度合辦的「香港綠色建築週」，於今日在大角嘴奧海城二期舉行啟動禮，環境及生態局局長謝展寰、建造業議會主席何安誠工程師、以及香港綠色建築議會主席張天祥擔任主禮嘉賓，為活動揭開序幕。

今屆活動以「綠建前行，下一站碳中和」為主題，誠邀全港市民登上綠建列車，共同通往2050碳中和。

環境及生態局長謝展寰致辭時表示，本港九成的電力用於建築物，超過五成的碳排放來自建築物耗能相關的電力生產，推廣綠色建築和提高建築物能源效益，能有效減少碳排放。未來將修訂《建築物能源效益條例》，提升建築物法定能源效益水平，並會繼續在合適新發展區推展區域供冷系統項目。

香港綠色建築議會主席張天祥則指，香港綠色建築周今年第十二年舉辦，今年支持機構突破220間，創歷年新高，亦獲得越來越多政府部門及公私營機構支持，早前響應「輕．型上班日」的員工人數亦超過28萬人，打破歷年紀錄。

張氏又指，綠色建築議會頒授的「綠建環評」，不僅是獲得業界廣泛認受的綠色建築認證，更為申請「綠色金融」的項目提供指引。截至今年8月登記項目已逾2600個，涉逾8400幢建築物，覆蓋逾8700萬平方米。

 

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