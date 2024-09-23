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ONE JARDINE'S LOOKOUT原價加推35伙 周五先招標賣25伙 

正接受認購登記的英皇（0163）旗下跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT，集團副主席楊政龍表示，項目自上周四至今錄超過4000參觀人次，暫收逾900票，較首張價單50伙超額17倍，故即日原價加推35伙價單，並會於今日公布銷售安排，推出25伙於周五起招標，包括特色戶及4房標準戶。 

楊表示，今加推的35伙集中於中高層，平均折實實呎18689元，屬原價加推，連同首張價單50伙，合共85伙平均折實實呎18229元，價單單將盡快公佈銷售安排，爭取本月內開售。

英皇國際銷售及市場總監柯穎豪表示，加推單位包括12個1房、8個兩房及15個3房單位，實用面積231方呎起，折實入場費429萬元，最低呎價由17088元起。楊政龍補充，項目設22個開放式單位，積極考慮保留作長線收租。

此外，項目會與英皇娛樂旗0 e:ffect 概念店合作，在展銷廳特設 0e:ffect Zone推出一系列參觀禮遇，由即日起親臨 ONE JARDINE'S LOOKOUT 展銷廳參觀，填妥個人資料並符合資格的參觀人士即可率先試玩藝人貼紙相機，每位多觀者可以獲得一次扭蛋機會 ，除了豐嘗英皇娛樂藝人問邊精品外，更有機會獲得5款精選珍貴演唱會黑膠唱片包括謝霆鋒 (Viva Live）、容祖兒 (My SecretlLive "（#LOL）、李克勤 （續弦） 及古巨基 （我們古巨基世界巡迴演唱會）。

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