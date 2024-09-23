是次天璽·天開放式單位，以折實476.51萬元入場作招徠。

新地副董事總經理雷霆形容，天璽‧天首批開價為「核心超值價」，樓盤定價參考不多因素；雷霆強調，開價以樓盤條件、市況為優先考慮，估計未來仍將有多次減息，對樓市有提振作用。

新地代理總經理胡致遠表示，天璽‧天本周三將對外開放項目設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，本周五起收票，最快下月開盤。

相關新聞：話你知：新地6年前251億奪啟德地成住宅地王 每呎樓面地價逾1.7萬

發展商是次提供的現金付款計劃，最高折扣率為13.5%，是次推出的價單涉182伙，涵蓋開放式至4房戶（不設3房），實用面積介乎240至887方呎，折實價476.51萬至1763.8萬元，折實均呎19668元。

折實入場最低單位，為5座5樓B5室，實用240方呎開放式間隔，折實價476.51萬元、呎價19855元；折實呎價最低單位為5座5樓A8室，實用509方呎，2房間隔，折實價866.05萬元、呎價17015元。

至於建築期付款，最高折扣率為10%，即與即供付款相差3.5個百分點，另加1萬元回贈。

其他報道

青華苑未補價1房219萬沽 長情業主38年帳賺202萬

美減息後海璇II錄3成交 4房5168萬沽買家可提前入住

都會豪庭3房760萬易手 一手業主逾24年帳賺1.5倍

凱玥本月沽3伙吸金1.78億 4房呎售2.67萬

陳秉志放售柯達大廈1期 市值15億低4年前三成

科學園上班族1.9萬租雲滙兩房 呎租37元

Grand YOHO本月暫錄10宗租賃 家庭客2.18萬租3房

The Holborn開放式特色戶租呎租72元 業主回報逾3厘

逸峯3房708萬易手 11年升值近三成