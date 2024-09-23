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天璽·天首推182伙折實均呎1.96萬 與同系3年前元朗盤相若

美國減息半厘後，多個全新盤魚貫登場；標榜每次均以市價開盤、月月有樓賣的新地（0016），旗下樓花期不足1年的啟德天璽‧天，今日公布首推182伙開價，整批折實均呎19668元，為啟德內陸區的天寰後、同區逾7年來首批折實均呎低於2萬元；可留意是，新地同系2021年12月首推的元朗THE YOHO Hub，當時首推206伙的折實均呎為19899元，意味天璽‧天首推呎價水平，與3年前新地同系元朗樓盤相若。

是次天璽·天開放式單位，以折實476.51萬元入場作招徠。

新地副董事總經理雷霆形容，天璽‧天首批開價為「核心超值價」，樓盤定價參考不多因素；雷霆強調，開價以樓盤條件、市況為優先考慮，估計未來仍將有多次減息，對樓市有提振作用。

新地代理總經理胡致遠表示，天璽‧天本周三將對外開放項目設於九龍站環球貿易廣場的示範單位，本周五起收票，最快下月開盤。

相關新聞：話你知：新地6年前251億奪啟德地成住宅地王 每呎樓面地價逾1.7萬

發展商是次提供的現金付款計劃，最高折扣率為13.5%，是次推出的價單涉182伙，涵蓋開放式至4房戶（不設3房），實用面積介乎240至887方呎，折實價476.51萬至1763.8萬元，折實均呎19668元。

折實入場最低單位，為5座5樓B5室，實用240方呎開放式間隔，折實價476.51萬元、呎價19855元；折實呎價最低單位為5座5樓A8室，實用509方呎，2房間隔，折實價866.05萬元、呎價17015元。

至於建築期付款，最高折扣率為10%，即與即供付款相差3.5個百分點，另加1萬元回贈。

 

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