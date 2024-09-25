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新城市廣場打造樂高版《清明上河圖》 熊猫樂園谷人氣

十‧一國慶假期將至，新地（0016）旗下沙田旗艦商場新城市廣場，斥資1200萬元，推出四大推廣攻勢及連串節慶活動，希望帶動場內人流及營業額，包括兩大新增設施，分別為全新開幕的全港首個常設「仙人掌綠植園 – Cactus Park」，以及早前開幕現正舉行人氣「Panda Me聯『萌』企劃」熊貓主題活動，即佔地約2萬方呎的戶外設施「Chill Park 」等。

新地代理租務部副總經理許嘉雯表示，兩隻國寶大熊貓即將到港，引起不少港人熱話，剛開幕的常設戶外空間Chill Park推出「Panda Me聯『萌』企劃」熊貓打卡裝置，反應熱烈。

為延續「熊貓經濟」及慶祝國慶，商場於十‧一黃金周前夕，聯同中銀香港、樂高專業認證大師洪子健，引入多元化展覽，砌出全球最大樂高立體情景模型《清明上河圖》，該展覽成功打入健力士世界紀錄，望此創舉，能夠吸引新世代及年輕家庭客群到訪，以創新方式了解歷史。

另新城市廣場不斷強化商戶組合，引入更多知名的過江龍餐廳食肆及零售品牌來港，而今年首三季已經先後進駐了32間人氣店舖。

許嘉雯表示，部分新進駐的食肆如連鎖潮汕牛肉火鍋店八合里牛肉火鍋、KOKA小野人等，另米芝蓮評級的港式點心專門店添好運將於今年第四季開幕，城中人氣麵包Bakehouse亦會落戶於沙田，並將於明年首季進駐。

 

 

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