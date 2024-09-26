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尚柏折實均呎9278元  265呎1房243萬起 入場費近9年同區新低

再有新盤趁港銀減息趁勢開價，其中麗展（0488）旗下元朗大棠大旗嶺尚柏，早前已開放現樓示範單位予公眾參觀，最新公布首張價單，首推50伙，折實均呎9,278元，折實1房入場費242.91萬元，若以折實後入場費242.91萬元計，則是自2015年百利保（0617）及富豪酒店（0078）合作的元朗洪水橋尚築，首批入場239.33萬元後，元朗近9年新低。

若以新盤首批單位計，是2013年新世界（0017）旗下元朗溱柏，折實均呎價8,494元後，約11年新低。項目今日起隨即收票，最快下周開售。

尚柏被多個私人屋苑包圍，包括尙悅及尚悅·嶺等，與尚悅近期二手呎價9519元比較，尚柏折實均呎還要低約2.5%。項目附近的尚悅·嶺，2018年10月首批101伙、以折實均呎15,881元推出，新盤折實均呎低42%。另外，項目為今年6月屯門青山公路黃金海灣·意嵐後，今年第2個全新盤折實均呎低於1萬元。

麗展高級副總裁潘銳民形容，首批開價為「新盤見底價」，定價參考附近二手市場，具吸引力，料重返10年前水平。

發展商僅提供90天現金付款計劃，最高折扣率為13%。是次推出的價單涉50伙，涵蓋1至2房戶，亦包括3伙特色戶，實用265至488方呎，折實價242.91萬至460.32萬元，折實均呎9,278元。

折實入場最低單位，為1樓J室，實用282方呎，1房間隔，折實價242.91萬元、呎價8614元，同時為今批折實呎價最低的單位。

 

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