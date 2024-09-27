連跌六季累跌逾18%

中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，8月下旬主要銀行承諾加快按揭審批，9月初恢復現金回贈優惠，再加上市場期待9月中減息，在上述利好消息帶動下，CCL連升2周共0.39%。雖然息口回落，樓市氣氛好轉，但買家入市低價筍盤為主，而且發展商積極減價推售新盤，短期二手樓價仍受壓，相信CCL走勢繼續反覆下調，目標136點水平未變，現時差1.19點或0.87%。

她又指，該指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.30%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.08%。至於9月23日啟德天璽‧天公布首張價單182伙等因素，對本地二手樓價的影響將於10月下旬公佈的CCL才開始反映。

此外，中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報137.73點，按周升0.30%；CCL(中小型單位)報136.34點，按周升0.29%；CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升0.46%及0.45%，仍在2016年8月底及9月中水平徘徊。而CCL(大型單位)報141.37點，按周跌0.90%，處於2016年9月底低位。

其他報道

中原：減息效應 供平過租屋苑增近4倍

本月新盤成交420宗 海日灣4房2380萬沽獲近一成回贈

本月新盤27宗撻訂 恒珀兩伙取消交易涉殺訂64萬

美聯籲政府開放投資移民買住宅

海璇2B-3期首錄兩成交吸金9569萬 呎價3.6萬

外籍客2.6萬租名日．九肚山3房 呎租34元