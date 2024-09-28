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李國能妻1690萬沽高士台 10年實蝕15%

【明報專訊】雖然市場早已預期美國聯儲局勢將於本月減息，但在減息前後，市場卻仍接連錄得二手蝕讓成交，甚至包括名人業主，其中為終審法院前首席法官李國能妻子李胡慕瑛，本月中就以1690萬元售出港島西區高士台一個兩房1套單位，持貨約10年連使費實蝕約15%。

上述單位為高士台2座高層A室，實用769方呎，兩房1套間隔，本月中以1690萬元成交，實呎21,977元，原業主李胡慕瑛（LI WOO MO YING JUDY），為李國能妻子、並為「胡關李羅律師行」創辦人之一胡寶星胞妹，於2014年以1891.28萬元一手購入，持貨約10年，帳面蝕讓201.28萬元或11%，若連使費料實蝕約290萬元或約15%。

雅居樂等再沽涵碧別墅

連辣稅6年實蝕八成

另外，雅居樂（3383）或相關人士數年前收購的九龍塘畢架山義本道涵碧別墅，近月相繼蝕讓，其中實用1077方呎低層5室，3房1套間隔，本月初連車位以1250萬元售出，實呎11,606元。原業主雅居樂或相關人士，於2018年以2641.1萬元連車位購入，帳面蝕1391.1萬元或53%，由於購入時需付樓價30%辣稅，故連使費料實蝕約2196萬元或約83%。

此外，香港置業首席分區董事劉浩勤表示，將軍澳日出康城LP6第5座中層H室，實用面積347方呎，1房間隔，以448萬元易手，實呎12,919元，原業主2018年約534萬元一手購入，持貨約6年，帳面蝕讓約86萬元，由於原業主購入時需付樓價15%辣稅，故連使費料實蝕約170萬元或約32%。

海珀名邸洋房持貨6年帳蝕430萬

東涌海珀名邸單號洋房，實用2355方呎，4房3套連工人套房及儲物室間隔，則以2270萬元易手，實呎9639元。原業主2018年1月2700萬元購入，持貨逾6年帳面蝕430萬元或16%，連使費料實蝕590萬元或22%。值得一提的是，單位於2010年一手成交價為2597.8萬元，即是次成交較14年前一手價還要低327.8萬元或13%。

[香港地產]

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