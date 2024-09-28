是次推出的155伙，位於柏蔚森第2及3座，實用面積由262至451方呎，定價由521.2萬至1156.3萬元，呎價由19,880至25,639元，平均呎價20,992元。

發展商挑選其中36個單位，最高給予18%折扣優惠，該36伙定價由521.4萬至893.2萬元，呎價19,901至22,117元，平均呎價20,410元，計算最高18%折扣，折實價427.5萬至732.4萬元，折實呎價16,317至18,136元，折實均呎為16,735元。買家於10月2至6日購入單位可額外獲贈2.8萬元折扣優惠。

另發展商為上述36伙的買家提供「維港匠心租務安排」，買家可獲發展商提供上述租務安排，租賃期為期2年，年度租金為成交金額4%，租金每半年繳付一次。發展商為買家提供指定租客，租期由相關住宅物業之轉讓契之日的翌日起計算。

至於餘下的119伙，定價由521.2萬至1156.3萬元，呎價由19,880至25,639元，最高折扣優惠為6%，折實後售價由489.9萬至1086.9萬元，折實後呎價由約18,686至約24,100元，折實均呎約19,881元。