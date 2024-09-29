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YOHO Hub II 加推94伙 個別單位提價1%

新地（0016）啟德天璽‧天加推單位應市之際，同系現樓、元朗 The YOHO Hub II 第6座亦有最新部署，加推94伙，折實均呎15127元，較同座首推價單折實均呎14338元，高5.5%，新價單部分單位加價1%；新地副董事總經理雷霆表示，有主要銀行提供低定息按揭，多間銀行積極爭取按揭，反映對樓市有信心能健康及平穩發展，相信未來減息速度快及幅度將更大，加上現時存款利息下調，相信將有更多人重整資產配置，買樓收租會更普遍。

新地代理執行董事陳漢麟表示，新價單共涉及94伙，包括46伙兩房單位、48伙3房單位，實用面積462至901方呎，定價由788.3萬至1694.4萬元，呎價15773至21258元，折實價666.11萬至1429.23萬元，折實呎價由13328至17963元，當中首次推出第6座D室、及J室，分別為400餘方呎兩房及600餘方呎三房單位；另項目第4號、第5號價單其中的13伙亦提價1%。

至於項目昨日進行首輪銷120伙，最終沽出112伙，佔推售單位逾93%。陳漢麟指出，3房銷情理想，其中F室及G室已沽清，亦有3組大手買家購入兩伙，最大手買家斥逾2100萬元購入兩伙3房單位，佔逾三分之三的買家選擇90天付款方法；項目繼續接受認購登記，有機會日內公布新銷售安排；連同第8座售出的423伙， The YOHO Hub II 迄今已售出535伙，套現接近50億元。

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