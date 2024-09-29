新地代理執行董事陳漢麟表示，新價單共涉及94伙，包括46伙兩房單位、48伙3房單位，實用面積462至901方呎，定價由788.3萬至1694.4萬元，呎價15773至21258元，折實價666.11萬至1429.23萬元，折實呎價由13328至17963元，當中首次推出第6座D室、及J室，分別為400餘方呎兩房及600餘方呎三房單位；另項目第4號、第5號價單其中的13伙亦提價1%。

至於項目昨日進行首輪銷120伙，最終沽出112伙，佔推售單位逾93%。陳漢麟指出，3房銷情理想，其中F室及G室已沽清，亦有3組大手買家購入兩伙，最大手買家斥逾2100萬元購入兩伙3房單位，佔逾三分之三的買家選擇90天付款方法；項目繼續接受認購登記，有機會日內公布新銷售安排；連同第8座售出的423伙， The YOHO Hub II 迄今已售出535伙，套現接近50億元。