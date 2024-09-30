減息前夕，樓市整體氣氛相對觀望。據中原地產數據，十大屋苑9月錄得131宗成交，按月下跌12.1%。惟市場代理指，自美國落實減息後，樓市氣氛即時轉好，多個二手屋苑出現「供平過租」情況，吸引買家入市，料後市一二手俱旺。值得留意，其中鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、將軍澳新都城，以及東涌映灣園交投按月回升，由11.1%至57.1%不等。
中原地產資深區域營業董事趙鴻運表示，減息前夕不少買家偷步入市，而減息後，樓市氣氛正面，區內業主看好後市，議價空間收窄，反令屋苑二手交投放緩，太古城9月全月錄13宗成交，較上月減少5成，平均實呎12819元，按月下跌9.1%。九龍區方面，中原地產分區營業經理袁顯岸表示，黃埔花園本月錄得7宗成交，較上月13宗大跌逾4成，平均實呎亦下調至11763元，按月跌幅6.7%，交投價量齊跌。而落實減息後，買家置業信心轉強，交投再次加快，料下月交投會好轉。
至於新界區，中原地產副區域營業董事伍耀祖表示，嘉湖山莊於減息後錄得7宗買賣成交，本月累錄19宗成交，與上月看齊，平均實呎約8037元，較上月升1.8%。伍氏指，多數業主在減息後收窄議價空間，嘉湖山莊本月成交呎價重上8000元水平，雖然按月止跌回升，但新盤市場競爭激烈，預計短期內樓價仍有下調壓力。
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