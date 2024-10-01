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泰峯十一國慶日加推89伙 周六先到先得發售226伙

正當啟德天璽‧天快將開售之際，同位於東九龍的王新興集團發展、旗下在港首個住宅項目九龍灣泰峯，樓花期長約8個月，今日十一國慶日公布全新價單，原價加推89伙，折實價約505萬元起，折實最低呎價約14,769元起，並同日上載銷售安排，於本周六以先到先得形式發售226伙，包括40伙以招標形式推售。

王新興集團董事總經理王惠貞表示，項目自3月推出至今已累積售387個單位，成交金額逾26億元，早前推出的1房單位已全數售罄，項目工程進度良好，預計將於明年中落成，近期項目亦接獲查詢，不少意向人士對1房戶表示興趣，因此加推單位應市。

個別兩房減價約5%

全新第4號價單的89伙，實用面積由336至774方呎，是次加推的1房戶佔比近一半，發展商繼續為買家提供4種付款計劃，總折扣優惠由20%至23%不等，入場單位為1A座29樓C室，實用面積342方呎，1房間隔，定價656萬元，呎價約19,181元，扣除最高折扣23%，折實價505.12萬元，折實呎價約14,769元。

另外，項目第3號修訂版價單，有個別單位調低定價，位於1B座5樓G室，實用494方呎，兩房間隔，定價由原先968.5萬元調低至919.5萬元，若扣除最高折扣23%，最新折實價708.02萬元、折實呎價14332元，較原有折實價745.75萬元、折實呎價15096元，減幅約5.1%。

項目另一夥伴Vertical Journey Ltd 總監黃浩賢表示，本港多家大型銀行於9月底落實下調按揭利率，及後中央又再推出組合拳推動經濟，近期股市升勢向上，刺激樓市氣氛向好，有利市場發展，料泰峯加推可吸引買家入市興趣。

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