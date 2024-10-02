明報記者 江俊洋

攝影 劉焌陶

ONE JARDINE'S LOOKOUT坐落跑馬地宏德街1號，屬傳統豪宅區，單計地段已顯貴氣；項目預計關鍵日期為今年12月，樓花期只約3個月，全盤提供123伙，戶型涵蓋開放式至4房間隔，亦提供小量特色戶，實用面積147至1211方呎，當中主打3房戶，佔全盤單位總數近30%。

全盤123伙 樓花期3個月

發展商早前首推50伙，折實均呎17,904元，是自2013年一手銷售新例生效後、區內新盤首批折實均呎新低；折實價最低單位，屬實用面積231方呎一房戶，折實價415.8萬元、折實呎價1.8萬元。

開放式特色戶最細147呎

根據樓書資料，單位景觀主要為向東的普善街及向西的德宏街，中低層以樓景為主，高層單位料享較開揚景觀；面積最細單位為1樓A室，屬實用面積147方呎開放式戶、連147方呎平台，同層亦有多個連平台特色戶，惟平台開則呈梯形或三角形，以遷就項目呈三角形的地盤。

兩房戶具空間打造家庭廳

是次介紹的連裝修無改動示範單位，以23樓B室為藍本，實用面積535方呎兩房一套間隔，樓層高度3.15米，設計洋溢現代都會風格；單計大廳連家庭廳，面積逾200方呎，外連38方呎三合一露台。單位大廳開則，較一般單位闊落，除客飯廳外，設計師還劃出家庭廳作私人空間，買家日後也可考慮將此闢作房間，打造3房1套單位。

主人套房呈曲尺形開則，面積近140方呎，空間寬敞舒適，放置雙人大牀後，三邊仍具充裕空間；房間設有270度廣角窗，可飽覽開揚景觀外，亦設衣帽間，套廁屬明廁，配備浴缸。客房間隔企理，可放置睡牀及衣櫃；開放式廚房設備講究，配備德國品牌Miele蒸爐、德國西門子電磁爐、雪櫃及洗衣乾衣機等。

配套方面，樓盤鄰近黃泥涌道，附近有市政大廈及不少民生商店，區內公共交通以巴士、小巴及電車為主。

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