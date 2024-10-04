moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

CCL終止兩周連升跌穿136點  今年挫7.7%  

具體反映9月9日至9月15日市況、即美國聯儲局減息半厘前市況的中原城市領先指數CCL，最新報135.86點，按周跌0.97%；中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL終止兩周連升，向下跌穿136點目標水平，主要由於當時市場憧憬減息，二手樓市觀望氣氛濃，部分買家議息前搶先入市平價盤所影響，短期整體樓價料於135到137點之間窄幅爭持。

事實上，本周CCL屬逾8年新低，重返2016年8月底水平，今年指數累跌7.71%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌29%。

反映大型屋苑樓價的CCL Mass報136.30點，按周跌1.04%；CCL(中小型單位)報134.90點，按周跌1.06%，兩者同樣結束兩周連升。

反映豪宅的CCL(大型單位) 報140.57點，按周跌0.57%，連跌2周共1.47%。上述三個指數齊屬逾8年新低，CCL Mass、CCL(中小型單位)均重返2016年8月底水平，CCL(大型單位) 重返2016年9月底水平。

四區樓價出現三跌一升；港島CCL Mass報132.23點，按周跌1.45%，指數屬2014年7月底後的逾10年新低；九龍CCL Mass報133.74點，按周跌1.80%，指數屬2016年8月底後新低。

新界方面，新界西CCL Mass報126.26點，按周跌1.67%，指數於2016年10月底水平徘徊；新界東CCL Mass報150.03點，按周升1.88%，連跌6周後反彈，惟指數繼續處於2016年11月中低位。

 

其他報道

海璇II 本月暫錄4成交 3房連車位4086萬沽

PARK SEASONS 加推69伙 最快下周展新銷售

南豐新邨3房減價一成488萬沽 呎價僅9457元 

發展局今午四時半公布今季賣地計劃

長實安達臣道首置盤傳缺數條鋼筋  屋宇署確認收到舉報  長實：稍後會回應

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款