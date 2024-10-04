具體反映9月9日至9月15日市況、即美國聯儲局減息半厘前市況的中原城市領先指數CCL，最新報135.86點，按周跌0.97%；中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL終止兩周連升，向下跌穿136點目標水平，主要由於當時市場憧憬減息，二手樓市觀望氣氛濃，部分買家議息前搶先入市平價盤所影響，短期整體樓價料於135到137點之間窄幅爭持。