具體反映9月9日至9月15日市況、即美國聯儲局減息半厘前市況的中原城市領先指數CCL，最新報135.86點，按周跌0.97%；中原研究部高級聯席董事楊明儀指出，CCL終止兩周連升，向下跌穿136點目標水平，主要由於當時市場憧憬減息，二手樓市觀望氣氛濃，部分買家議息前搶先入市平價盤所影響，短期整體樓價料於135到137點之間窄幅爭持。
事實上，本周CCL屬逾8年新低，重返2016年8月底水平，今年指數累跌7.71%，指數較2021年8月191.34點歷史高位跌29%。
反映大型屋苑樓價的CCL Mass報136.30點，按周跌1.04%；CCL(中小型單位)報134.90點，按周跌1.06%，兩者同樣結束兩周連升。
反映豪宅的CCL(大型單位) 報140.57點，按周跌0.57%，連跌2周共1.47%。上述三個指數齊屬逾8年新低，CCL Mass、CCL(中小型單位)均重返2016年8月底水平，CCL(大型單位) 重返2016年9月底水平。
四區樓價出現三跌一升；港島CCL Mass報132.23點，按周跌1.45%，指數屬2014年7月底後的逾10年新低；九龍CCL Mass報133.74點，按周跌1.80%，指數屬2016年8月底後新低。
新界方面，新界西CCL Mass報126.26點，按周跌1.67%，指數於2016年10月底水平徘徊；新界東CCL Mass報150.03點，按周升1.88%，連跌6周後反彈，惟指數繼續處於2016年11月中低位。
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