據項目銷售安排顯示，今日開售300伙中，佔該期數906伙33%，當中204伙以價單發售，另96伙則以招標形式發售。

銷售分A及B組兩個時段進行，其中A1組大手買家須購入6至8伙指定單位；A2組買家則最少買3至5伙指定單位；而B組一般買家則買最多可購入2伙。

A1組買家將率先揀樓，需要在今早9時到設於九龍環球貿易中心的售樓處報到。大批買家早於9時前已到達排隊等候，現場人數眾多，人龍排至商場下一層，場面熱鬧。

以價單發售的240伙，以開放式至2房戶為主，實用面積236至559方呎，當中1房戶佔109伙或約53%，以最高折扣13.5%計，整批單位折實價473.72萬至1227.7萬元，折實呎價由17,015至24,284元。

另以招標發售的96伙，以屬3房至4房戶，實用面積854至3936方呎，包括特色單位。

天璽．天於截票前，共接獲29,161個意向登記，不僅是啟德新盤歷來最高票數的新盤，同時亦打破今年4月長實（1113）及港鐵（0066）合作發展黃竹坑港島南岸Blue Coast所錄的2.8票的紀錄，成今年新盤票王。