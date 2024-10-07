本港減息前後，有宗教團體沽出手持單位獲得不俗利潤，其中天主教香港教區上月減息前，以490萬元售出荃灣老牌屋苑荃景花園一個3房單位，雖然實呎不足1萬元，但持貨20年，帳面賺近兩倍。資料顯示，單位為荃景花園第3座中低層單位，實用面積499方呎，上月以490萬元售出、實呎僅9820元；翻查過往成交，同座面積相同、樓高1層單位，2019年樓市高峰期曾以680萬元成交，即上述新成交單位，價錢較高峰期賣平約190萬元或28%。
資料顯示，單位由THE CATHOLIC DIOCESE OF HONG KONG、即天主教香港教區於2004年底購入，當年作價170萬元，持貨20年，帳面賺320萬元或近兩倍。
不過，二手市場仍不乏蝕讓；美聯助理區域經理馮根明表示，元朗譽．88第1座低層單位，實用面積477方呎兩房戶，以520萬元成交、實呎1.09萬元；原業主2021年初以680萬元購入，帳面蝕160萬元，若連稅項和其他使費，料實蝕逾190萬元或28%。
另受惠近日利好消息，中原十大屋苑過去兩日周末錄約11宗成交，按周升4宗或57%，創3周新高紀錄，零成交屋苑減至3個，為荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園及沙田第一城。
另美聯統計，10月首個周末，十大藍籌屋苑錄約11宗成交，連續兩周錄雙位數成交，按周升約一成；當中鰂魚涌太古城於過去6日，共錄約5宗成交，包括綠楊閣低層G室，實用面積1015方呎3房連套房間隔、望海景，以1518萬元易手、實呎1.49萬元。
上述單位原業主早於1987年以113.8萬元購入，持貨37年，帳面獲利逾1404萬元，期內升值逾12倍。