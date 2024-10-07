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永泰夥社企舉辦「社企健樂節@Landmark East」 

永泰亞洲旗下Landmark East不時與社企攜手合作，由即日起至11月1日期間，將舉辦「社企健樂節@Landmark East」，活動聚焦於健康、影響力和可持續性三大主題，與觀塘的上班族和公眾，一起探索健康、環保及具社會影響力的本地品牌及資源、支持社企，將健康及快樂帶入觀塘社區。

「社企健樂節@Landmark East」為期約一個月，共有8個社企參與，每周以不同的主題活動，啟發大眾靈感。活動首周以心理健康為主題，邀請得由賽馬會心導遊+計劃於Landmark East主辦講座及攤位，為整個「社企健樂節@Landmark East」揭開序幕。

心理健康講座將於明日(10月8日)舉行，活動更特別邀請到香港中文大學臨床心理學家與參加者分享心理健康問題，幫助減低對精神病的誤解及了解香港現有的支援服務和資源。活動第二周則以環保為題，由Green Ladies 主辦於10月16日舉行認識「循環經濟」的講座，旨在減少、重複使用、再循環和重新設計的原則下，了解如何在個人或企業中實踐循環經濟。

及至活動第三周，則聚焦媽媽及照顧者職場友善，並邀得合廠HATCH及香港社會創投基金SVhk於10月23日主辦媽媽及照顧者友善職場講座。而活動第四周，則邀請到define CLEAN代表於Landmark East舉辦環保產品講座及DIY工作坊，與參加者一同製作自己專屬的消毒劑。整個活動之社企展覽開放時間為星期一至日上午8時至下午7時，講座活動均免費參與。

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