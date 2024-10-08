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天璽．天第三度加推107伙折實均呎2.2萬 周六次輪賣238伙

多個全新盤熱銷，新地（0016）啟德天璽．天經過上周六(10月5日) 首輪銷售開出紅盤，繼日前加推120伙後，今日宣布第三度加推107伙，折實平均呎價22,223元，並定於本周六以價單形式發售238伙，比上周六首輪以價單形式發售204伙還要多。

4房雙套9103萬沽 實呎逾4.57萬

新地副董事總經理雷霆表示，是次首推第6座高層單位，由於樓層景觀不同，因此屬原價加推，加推單位涵蓋開放式至兩房單位，實用面積由236至559方呎，以最高折扣13.5%計，折實售價由478.58萬至1256.19萬元 ，折實呎價18,945至26,784元。另外，項目第1及2號亦更新價單，部分單位提價，涉30伙。

項目上周六有96伙進行招標推售，新地代理總經理胡致遠表示，其中有10伙以招標形式售出，最高成交價及呎價位於第3座Peak Tower 47樓B室，實用面積1991方呎，4房雙套間隔，以9103.3萬元售出，呎價45,722元。

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