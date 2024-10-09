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Blue Coast II 折實均呎2.15萬 低半年前1期2%

港島大型新盤、長實（1113）與港鐵（0066）合作發展的黃竹坑港島南岸Blue Coast II，樓花期約16個月，今日公布首張價單，首批128伙折實均呎21526元，較項目第1期、4月首推折實均呎21968元略低約2%，暫為港島南岸已落成或推售項目中（第5及6期尚未推出）折實均呎最低。項目周五中午起向公眾開放示範單位，同日開始收票。

長實執行董事趙國雄形容開價為「食糊價」，指集團一向首推單位都有少許折讓，但今期整體單位定價料最終較上一期會上調，估計加推亦會加價。

兩房折實921萬入場

對於樓價走勢，他指出今年樓價至今已跌約7%，相信未來兩個月會升3至5%，惟全年整體仍會下跌。

Blue Coast II首張價單涉128伙，單位實用485至781方呎，涵蓋兩房至三房一套單位，定價由1071.4萬至2188.5萬元、呎價22091至28022元，發展商提供3種付款方法予買家，最高折扣率14%，折實價921.4萬至1882.1萬元、折實均呎18998至24099元。

折實價及呎價最低單位均為5座7樓G室，實用485方呎兩房間隔，定價1071.4萬元、呎價22091元，扣除14%折扣，折實價921.4萬元、呎價18998元。

參考區內對上一個開售新盤，為去年7月由嘉里（0683）及港鐵等合作的海盈山，首批88伙，折實均呎27989元，較新盤首批折實均呎低約23.1%；若以第1期項目、路勁（1098）旗下的晉環，2021年4月首批160伙，折實均呎29689元比較，甚至低約27.5%。

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