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減息當周CCL按周升0.18% 港股急升料短期樓價回穩

減息後中原城市領先指數CCL回穩，具體反映9月19日美國聯儲局宣佈減息0.5厘，以及本港銀行下調最優惠利率0.25厘當周市況的CCL，最新報136.11點，按周升0.18%，但指數仍為逾8年、即424周次低，繼續於2016年8月底水平徘徊。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中央救市，港股急升，新盤銷售理想，樓市氣氛好轉，二手成交逐漸回升，CCL有望回穩，相信短期樓價在135到137點之間窄幅爭持。

她又指，今年CCL累跌7.54%，較2021年8月191.34點歷史高位跌28.86%，較2024年3月撤辣前低位143.02點跌4.83%。至於10月9日黃竹坑港島南岸Blue Coast II公布首張價單128伙，10月12日啟德天璽‧天次輪銷售238伙，對本地二手樓價的影響將於11月上旬公佈的CCL才開始反映。

另中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.52點，按周升0.16%；CCL(中小型單位)報135.19點，按周升0.21%；CCL(大型單位)報140.63點，按周升0.04%，連跌2周後回穩。三大指數仍處於逾8年低位，CCL Mass及CCL(中小型單位)齊重返2016年8月底水平，CCL(大型單位)重返2016年9月底水平。

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