減息後中原城市領先指數CCL回穩，具體反映9月19日美國聯儲局宣佈減息0.5厘，以及本港銀行下調最優惠利率0.25厘當周市況的CCL，最新報136.11點，按周升0.18%，但指數仍為逾8年、即424周次低，繼續於2016年8月底水平徘徊。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指出，中央救市，港股急升，新盤銷售理想，樓市氣氛好轉，二手成交逐漸回升，CCL有望回穩，相信短期樓價在135到137點之間窄幅爭持。