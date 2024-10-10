發展商隨即把單位重新招標，並獲多組買家入標，最終獲首輪銷售向隅客以1286.4萬元購入，實呎2.4萬元，買家選用180天付款計劃，未計及成交期因素，售價已較上月底首次售出時高出約9%。

其他報道

減息當周CCL按周升0.18% 港股急升料短期樓價回穩

東涌本月首10日20宗二手成交 東堤灣畔3房775萬沽

連方II加推38伙 周末兩日共售21伙

新盤向隅客1770萬購海之戀4房 7年實蝕逾400萬

太古城2房低層移民盤650萬沽 10年實蝕逾一成

愛海頌3房928.8萬沽 4年實蝕近兩成

公司客7900萬購海日灣洋房銀主盤 不足6年貶值4000萬

內地客近1950萬購名日·九肚山4房 呎價1.6萬

渣打推定息按揭 星之谷料銀行加快優惠搶生意

內地客3750萬購逸瓏灣4房特色戶 8年實蝕逾15%

CAPRI三房月租3.25萬 呎租41元