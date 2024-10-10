文章日期：2024年10月10日 18:31
樓市氣氛回升，部份新盤撻訂單位重售價格隨即上升。其中英皇（0163）旗下ONE JARDINE’S LOOKOUT 一伙實用536方呎連227方呎平台的1樓C室特色戶，原於上月27日以1179.2萬元售出，當時買家選用110天付款，惟單位最終未完成交易。
發展商隨即把單位重新招標，並獲多組買家入標，最終獲首輪銷售向隅客以1286.4萬元購入，實呎2.4萬元，買家選用180天付款計劃，未計及成交期因素，售價已較上月底首次售出時高出約9%。
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