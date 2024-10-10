政府亦公布，延長正在招標的元朗福宏街與宏利街多層現代產業大樓用地（下簡稱元朗用地）的招標期限，將與洪水橋及厦村用地同日截標，即明年3月21日。即將推出招標的洪水橋及厦村用地，為落實兩個政策目標而推出的第二幅多層現代產業大樓用地，有關目標為推動產業發展，以及利用具土地效益方式，整合受政府項目影響的部分棕地作業和提供機會讓它們升級轉型。

上述用地面積約83.68萬方呎，指定發展多層現代產業大樓作物流用途（須交予政府地方除外），最高樓面達418.38萬方呎，當中不少於兩成樓面面積（即不少於83.68萬方呎）建成後須交予政府，日後由政府或政府委託的機構管理和租予受政府項目影響的棕地作業者。

發展局發言人表示，該局局長上周表示，政府按市場意見調整了洪水橋用地的招標條款，包括將用地地積比率由7倍下調至5倍，避免興建地庫所需的建築費影響項目的成本效益，以及將交予政府的樓面由三成下調至兩成，增加發展項目吸引力。綜合市場人士估計，地皮估值約16.7億元，預計每方呎樓面地價約400元。

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