為強化屋苑的智能化管理效率，新地（0016）旗下康業服務，配合特區政府推動數碼基礎建設，以促進城市的智慧發展，與Lik On Security Limited（力安）合作，參與政府的「智方便」沙盒先導計劃，成為全港首間兼唯一為政府「智方便個人碼」，提供有關服務的資訊科技服務供應商；力安透過政府推出的「智方便個人碼」功能，配合公司自行開發建立的客戶關係管理平台，於康業旗下管理的三個大型屋苑，率先使用「智方便個人碼」訪客登記系統。
港府智方便平台推出的「智方便個人碼」的二維碼，僅顯示已屏蔽的用戶英文名稱和年齡組別，並不涉及任何用戶敏感個人資料；當訪客到訪屋苑時，康業屋苑的管理團隊，只需要以手機使用公司建立的客戶關係管理平台，掃描訪客的「智方便個人碼」，即可為訪客進行登記，毋須出示身分證，大大簡化訪客登記程序，同時亦有效保障個人私隱。
目前，康業管理的屋苑—包括沙田半山瓏珀山、天水圍Wetland Seasons Park、及Wetland Seasons Bay，已全面支援「智方便個人碼」作訪客登記，成為全港首批實行「智方便個人碼」的試點屋苑，未來更計劃延伸至公司其他物業。
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