港府智方便平台推出的「智方便個人碼」的二維碼，僅顯示已屏蔽的用戶英文名稱和年齡組別，並不涉及任何用戶敏感個人資料；當訪客到訪屋苑時，康業屋苑的管理團隊，只需要以手機使用公司建立的客戶關係管理平台，掃描訪客的「智方便個人碼」，即可為訪客進行登記，毋須出示身分證，大大簡化訪客登記程序，同時亦有效保障個人私隱。

目前，康業管理的屋苑—包括沙田半山瓏珀山、天水圍Wetland Seasons Park、及Wetland Seasons Bay，已全面支援「智方便個人碼」作訪客登記，成為全港首批實行「智方便個人碼」的試點屋苑，未來更計劃延伸至公司其他物業。

其他報道

ONE HOMANTIN兩房呎租50元 業主持貨半年享回報3.7厘

海璇第2B-3期本月沽8伙 3房4100萬沽呎價3.5萬

本月新盤成交870宗 星凱·堤岸一房呎售逾1.9萬

半山捌號售12伙開放戶吸金逾半億 內地客連掃10伙