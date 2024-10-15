moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

Hollywood Hill減息後累售24伙 較3年前低逾四成

減息後部份發售商拆售出租物業。興勝創建（0896）執行董事周嘉峯表示，旗下中環Hollywood Hill自減息後銷售至今，暫沽24伙，平均實呎約18,300元，共套現約1.76億元，當中約六至七成買家為投資客。已售單位中售價最高為17樓A室，實用400方呎，1房間隔，實呎2.1萬元。另有一宗連租約成交，單位為實用同為400方呎的13樓A室1房戶，成交價780萬元，實呎19,500元，單位連約3.9萬元租約，租金回報約6厘。

值得一提，上述項目曾於2021年8月公布價單，當時撇除27樓特色單位外，最貴一伙為實用400方呎的11樓A室，定價1360萬元，實呎3.4萬元，並不設折扣優惠，若以上述13樓A室作比較，未計及樓層因素，發展商3年間減價約43%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現時租金升勢凌厲，樓價則反覆向下調整，租金回報可觀，對買樓收租的投資者有一定吸引力。中原地產港島區執行董事唐秉正則指，由即日起至10月31日經該行購入Hollywood Hill單位的首3名買家，可獲贈10張港鐵「都會票」，優惠總值13,800元，凡委託中原地產出售或出租的鎖匙盤業主，可同時獲贈90天的「匙盤智安心」保障，保障金額高達500萬元。

 

其他報道

恒指收市跌774點 下試20天線 成交兩周低 潤啤跌12% 蒙牛跌7%

恒生：美國減息內地刺激利好香港消費 維持本港GDP全年增2.8%預期

結業潮｜ARTE M 數碼藝術館12月底撤出香港 品牌會於深圳繼續發展

陳智思籲餐飲業增值自救 不要只期望政府打救

台資航運商德翔海運通過上市聆訊 

內地據報允許地方政府發行6萬億債券

A股、港股午後跌幅擴大 恒指曾跌逾800點 北水流入較早市更多

滬深三大指數齊跌 滬指跌逾2.5% 兩市成交額1.63億人幣

Optimus部分功能據報為遠程操作

人民幣貶值見1個月最弱

ING任命Uday Sareen為批發銀行亞太區行政總裁

財經花生︱ 實惠宣傳惹議 IKEA火速「抽水」：小編先唔會扮結業！

淘天：今年雙11將推出300億元人幣消費券及紅包

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款