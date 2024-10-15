值得一提，上述項目曾於2021年8月公布價單，當時撇除27樓特色單位外，最貴一伙為實用400方呎的11樓A室，定價1360萬元，實呎3.4萬元，並不設折扣優惠，若以上述13樓A室作比較，未計及樓層因素，發展商3年間減價約43%。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，現時租金升勢凌厲，樓價則反覆向下調整，租金回報可觀，對買樓收租的投資者有一定吸引力。中原地產港島區執行董事唐秉正則指，由即日起至10月31日經該行購入Hollywood Hill單位的首3名買家，可獲贈10張港鐵「都會票」，優惠總值13,800元，凡委託中原地產出售或出租的鎖匙盤業主，可同時獲贈90天的「匙盤智安心」保障，保障金額高達500萬元。

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