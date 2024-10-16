他指出，由於新措施下，無論承按物業是作自住或出租，都可申請最高七成按揭。在這樣的情況下，假設按揭利率和審批條件相同，借貸人將物業申報為出租會更靈活，因為可以申報租金收入以增加貸款能力，對業主來說是一項重大利好措施。

他表示，相信新政策有助大幅釋放市場購買力，進一步鼓勵業主換樓及投資者入市。他解釋，自2017年金管局限制多於一個按揭的申請人，按揭成數須扣減一成，以壓抑巿場購買力，防止樓市炒風。惜樓價自2021年9月以來已連跌三年，香港樓市遭遇持續的下行壓力，將按揭成數放寛亦無可厚非。

新政策對換樓客和投資者兩類買家最受惠，他們申請的按揭成數無需再扣減一成，套現能力有所增加，為他們提供更大的靈活性。以上修訂即日生效，適用於今日或以後簽訂臨時買賣合約的物業交易。有關修訂同樣適用於早前已經簽訂臨時買賣合約並且在今日或以後預計完成的樓花物業的按揭申請，意味著更多準業主可以受惠。

其他報道

施政報告2024︱高力：調高按揭上限助買家獲更大流動性

海典灣3房1030萬沽 較上月撻訂時賣貴30萬

施政報告2024︱萊坊：放寬按揭料中高價物業受惠

施政報告2024︱中原按揭王美鳳：全面按揭鬆綁 吸引潛在需求買家入市

新地雷霆：新投資者入境計劃有利豪宅 不影響民生

施政報告2024︱長實趙國雄：優化資本投資者入境剌激經濟 實屬德政

會德豐黃光耀：優化新資本投資者入境計劃 剌激豪宅市道

【有片：睇樓手冊】Blue Coast II設專用升降機到港鐵站