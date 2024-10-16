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施政報告2024︱星之谷：寬按劃一至七成 「自住」按揭概念名存實亡

金管局放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有，以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限也一律調整為五成。星之谷按揭行政總裁莊錦輝表示，政府此次放寬物業按揭貸款成數上限，將顛覆按揭市場，從此「自住」按揭概念將名存實亡。

他指出，由於新措施下，無論承按物業是作自住或出租，都可申請最高七成按揭。在這樣的情況下，假設按揭利率和審批條件相同，借貸人將物業申報為出租會更靈活，因為可以申報租金收入以增加貸款能力，對業主來說是一項重大利好措施。

他表示，相信新政策有助大幅釋放市場購買力，進一步鼓勵業主換樓及投資者入市。他解釋，自2017年金管局限制多於一個按揭的申請人，按揭成數須扣減一成，以壓抑巿場購買力，防止樓市炒風。惜樓價自2021年9月以來已連跌三年，香港樓市遭遇持續的下行壓力，將按揭成數放寛亦無可厚非。

新政策對換樓客和投資者兩類買家最受惠，他們申請的按揭成數無需再扣減一成，套現能力有所增加，為他們提供更大的靈活性。以上修訂即日生效，適用於今日或以後簽訂臨時買賣合約的物業交易。有關修訂同樣適用於早前已經簽訂臨時買賣合約並且在今日或以後預計完成的樓花物業的按揭申請，意味著更多準業主可以受惠。

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