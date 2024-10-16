新一份施政報告公布，全面放寬所有物業按揭成數上限至70%，不論物業價值、住宅或非住宅、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，而供款佔入息比率上限一律調整為50%。
經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次政府進一步放寬按揭成數及供款與入息比率，相信能帶動有能力的投資者入市，料大碼物業、放租物業以及第二套房的交投將上升，對樓按市場屬正面支持。而修訂同樣適用於非住宅物業，曹氏認為，在現時是一個合適的時間，可讓早幾年受疫情及樓價下行影響較嚴重的中小企業主，更容易出售或加按套現手頭上的非住宅物業以作融資，舒緩部份受影響的中小企業主，亦能支持現時經濟持續復常。
另政府優化「新資本投資者入境計劃」，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。曹德明表示，過往計劃限制申請人須投資非住宅房地產，現時政府優化計劃至容許投資住宅物業，料可進一步引進更多人才以及吸引更多新資金落戶香港，為本港創造更多商機及投資機會，另亦可帶動豪宅交投，對住宅物業市場帶來提振作用。
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