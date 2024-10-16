經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，是次政府進一步放寬按揭成數及供款與入息比率，相信能帶動有能力的投資者入市，料大碼物業、放租物業以及第二套房的交投將上升，對樓按市場屬正面支持。而修訂同樣適用於非住宅物業，曹氏認為，在現時是一個合適的時間，可讓早幾年受疫情及樓價下行影響較嚴重的中小企業主，更容易出售或加按套現手頭上的非住宅物業以作融資，舒緩部份受影響的中小企業主，亦能支持現時經濟持續復常。

另政府優化「新資本投資者入境計劃」，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。曹德明表示，過往計劃限制申請人須投資非住宅房地產，現時政府優化計劃至容許投資住宅物業，料可進一步引進更多人才以及吸引更多新資金落戶香港，為本港創造更多商機及投資機會，另亦可帶動豪宅交投，對住宅物業市場帶來提振作用。

其他報道

施政報告2024︱星之谷：寬按劃一至七成 「自住」按揭概念名存實亡

施政報告2024︱高力：調高按揭上限助買家獲更大流動性

海典灣3房1030萬沽 較上月撻訂時賣貴30萬

施政報告2024︱萊坊：放寬按揭料中高價物業受惠

施政報告2024︱中原按揭王美鳳：全面按揭鬆綁 吸引潛在需求買家入市

新地雷霆：新投資者入境計劃有利豪宅 不影響民生

施政報告2024︱長實趙國雄：優化資本投資者入境剌激經濟 實屬德政

會德豐黃光耀：優化新資本投資者入境計劃 剌激豪宅市道

【有片：睇樓手冊】Blue Coast II設專用升降機到港鐵站