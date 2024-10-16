新一份《施政報告》宣布全面放寬所有物業按揭成數上限至七成後，長實今日下午舉行記者會上隨即宣布，集團旗下3個現樓項目、以價單發售餘貨將提價約3%，分別為沙田名日·九肚山、屯門青山公路飛揚1期、元朗洪水橋#LYOS，共涉121伙，明日上載修訂版價單，下周一生效。
長實執行董事趙國雄認為，政府對樓市作出大力支持，不認為會影響市民有意置業的機會及負擔能力，由於目前市場仍有不少單位供應，料加價幅度不會太高。他又稱，趁目前市場有不少選擇，買家可以購買自己適合的單位，所謂「有得揀先至係老闆」。
趙國雄又稱，為回應市場，樓市亦見底，加上其他發展商開始將單位提價，「唔好蝕咁多」，所以跟隨市況調整價錢，不希望一下子大幅加價，目前加幅較保守，相信買家能夠負擔。對於黃竹坑港島南岸Blue Coast II周六開售，長實營業部首席經理郭子威表示，若項目再加推，單位將提價3%至5%。
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