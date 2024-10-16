廖偉強指出，放寬投資移民置業至涵蓋5,000萬元或以上的住宅物業，可刺激豪宅市場轉活，及帶動更多資金流入本港市場，是雙贏的措施。他預期，豪宅交投將有所上升，亦推動豪宅價格表現更硬淨。

對於劃一放寬置業可承造的按揭貸款成數，廖偉強認為，此舉有助增加各類買家的入市動力，令樓市參與者更多元化，可以真正令之前一潭死水的樓市活起來。

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