特首李家超發表第三份施政報告，利嘉閣地產總裁廖偉強指，亮點是放寬投資移民至可以購入住宅物業及放寬按揭成數與入息比率上限，均有助刺激各類買家的入市意欲，預期能達振經濟、穩樓市的大方向，將利好後市走勢，加快樓市復蘇的步伐。
廖偉強指出，放寬投資移民置業至涵蓋5,000萬元或以上的住宅物業，可刺激豪宅市場轉活，及帶動更多資金流入本港市場，是雙贏的措施。他預期，豪宅交投將有所上升，亦推動豪宅價格表現更硬淨。
對於劃一放寬置業可承造的按揭貸款成數，廖偉強認為，此舉有助增加各類買家的入市動力，令樓市參與者更多元化，可以真正令之前一潭死水的樓市活起來。
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