新一份《施政報告》今日出爐，中原地產副區域營業經理王勤學表示，在《施政報告》公布前夕，元朗昨日單日連錄6宗二手成交，交投明顯加快，其中尚悅8座低層E室，實用355方呎，兩房間隔，以365萬元沽出，實呎10282元。原業主2016年4月332萬元買入，持貨約8年帳面獲利33萬元或10%。
王續指，同區好順意大廈B座高層6室，實用283方呎，昨亦以298萬元沽出，實呎10530元。原業主2014年9月272.7萬元買入，持貨約10年，帳面獲利25.8萬元或9.5%。王又指，隨著新一份《施政報告》提出多項房屋土地政策，包括提速推動北部都會區發展，料利好樓市，區內物業勢進一步吸引用家及投資者的目光。
其他報道
會德豐黃光耀: 七成按揭助啟動換樓 DOUBLE COAST加快推
施政報告2024︱美聯布少明：放寬投資移民購住宅 料本季一手升至5000宗成交
施政報告出台 海璇2B-3期四房5902萬售創今期標準戶新高
施政報告2024︱普縉李雋傑：措施屬中長期政策 料樓價短期橫行
施政報告2024︱星之谷：寬按劃一至七成 「自住」按揭概念名存實亡
施政報告2024︱中原按揭王美鳳：全面按揭鬆綁 吸引潛在需求買家入市
施政報告2024︱長實趙國雄：優化資本投資者入境剌激經濟 實屬德政