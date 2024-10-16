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施政報告前夕元朗單日6宗成交 尚悅兩房365萬沽

新一份《施政報告》今日出爐，中原地產副區域營業經理王勤學表示，在《施政報告》公布前夕，元朗昨日單日連錄6宗二手成交，交投明顯加快，其中尚悅8座低層E室，實用355方呎，兩房間隔，以365萬元沽出，實呎10282元。原業主2016年4月332萬元買入，持貨約8年帳面獲利33萬元或10%。

王續指，同區好順意大廈B座高層6室，實用283方呎，昨亦以298萬元沽出，實呎10530元。原業主2014年9月272.7萬元買入，持貨約10年，帳面獲利25.8萬元或9.5%。王又指，隨著新一份《施政報告》提出多項房屋土地政策，包括提速推動北部都會區發展，料利好樓市，區內物業勢進一步吸引用家及投資者的目光。

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