施政報告中放寬非住宅按揭成數至七成，中原（工商舖）董事總經理潘志明表示，措施反映政府關注物業市道，亦側重地產長遠發展，全面兼顧住宅及工商舖市場。以往工商舖受按揭成數所限，因而大大降低工商舖物業的流通量，令投資工商舖成本較重，是次全面劃一按揭成數上限，相信可激活工商舖買賣市場。同時，不論是自用或是投資，按揭成數也劃一，對租用物業的企業而言亦是一大佳音，可趁目前市況轉租為買，減輕投資成本，短期將會帶動工商舖睇樓量上揚，長遠利好工商舖買賣表現。
潘氏認為，最新一份施政報告出台，更全面地利好本港經濟長遠發展，對吸引內地、海外，以至本地企業長遠發展有顯著幫助，同時，帶動更多資金來港，既可激活本港房地產，工商舖市場亦會受惠，預料第四季整體投資氣氛會見升溫，工商舖買賣表現會谷底向上。
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