新一份施政報告提出，鼓勵市場以自資和私營方式改裝商廈為學生宿舍，有望幫助消化部分商業樓面，緩解寫字樓空置率高企問題。美聯商業營業董事鍾育建表示，獲業主委託獨家代理尖沙嘴諾士佛臺4至5號東港商業大廈高層單位，面積1472方呎，意向價約1,354萬元，呎價9,200元。