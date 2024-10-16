新一份施政報告提出，鼓勵市場以自資和私營方式改裝商廈為學生宿舍，有望幫助消化部分商業樓面，緩解寫字樓空置率高企問題。美聯商業營業董事鍾育建表示，獲業主委託獨家代理尖沙嘴諾士佛臺4至5號東港商業大廈高層單位，面積1472方呎，意向價約1,354萬元，呎價9,200元。
他補充指，業主亦將單位放租，意向月租約4.27萬元，折合呎租約29元。資料顯示，業主1990年131萬元購入，若以意向價1354萬元售出，即持貨約34年，帳面獲利約1223萬元或9.3倍。
其他報道
會德豐黃光耀: 七成按揭助啟動換樓 DOUBLE COAST加快推
施政報告2024︱美聯布少明：放寬投資移民購住宅 料本季一手升至5000宗成交
施政報告出台 海璇2B-3期四房5902萬售創今期標準戶新高
施政報告2024︱普縉李雋傑：措施屬中長期政策 料樓價短期橫行
施政報告2024︱星之谷：寬按劃一至七成 「自住」按揭概念名存實亡
施政報告2024︱中原按揭王美鳳：全面按揭鬆綁 吸引潛在需求買家入市
施政報告2024︱長實趙國雄：優化資本投資者入境剌激經濟 實屬德政
【有片：睇樓手冊】Blue Coast II設專用升降機到港鐵站