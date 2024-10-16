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太古城《施政報告》後3房902萬沽 43年升值20倍

新一份《施政報告》公布後，作為「樓市探熱針」的鰂魚涌太古城即錄成交。美聯區域經理吳肇基指，有睇樓客原本在考慮中，見早前銀行減息，加上《施政報告》公布後，即時落實以902萬元購入太古城順安閣高層H室，實用703方呎，3房間隔，實呎12831元。

資料顯示，同座同面積低3層H室，今年4月曾以1025萬元易手，而低4層H室，則於2019年5月以1525萬元售出，換言之，單位最新售價較半年前低約12%外，亦較高峰期低逾四成。

不過原業主早於1981年以約42萬元一手購入，持貨約43年，帳面獲利860萬元或20倍。

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