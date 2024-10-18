她又指，CCL仍處於逾8年低位，重返2016年8月底時水平，今年累跌7.40%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.76%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.69%。她亦稱，10月16日施政報告公布利好樓市措施，包括提高所有物業按揭貸款成數至七成，放寬投資移民至5,000萬元或以上住宅物業，10月19日黃竹坑站港島南岸第3C期Blue Coast II首輪開售256伙及啟德天璽‧天第三輪價單推售215伙，對本地二手樓價的影響將於11月上旬公佈的CCL才開始反映，而未來樓價會否止跌回升，仍有待觀察。

中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.73點，按周升0.15%。CCL(中小型單位)報135.47點，按周升0.21%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升0.32%及0.42%，同樣在2016年8月底水平徘徊。CCL(大型單位)報140.49點，按周跌0.10%，創逾8年新低，重返2016年9月底水平。

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