新盤低價開售，銷情轉好，二手市場氣氛亦回升，中原城市領先指數CCL最新報136.31點，按周升0.15%，連續兩周微升共0.33%，並連續兩周企穩136點水平。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，相關數字反映9月23日、28日及26日啟德天璽‧天、柏蔚森II及元朗尚柏公布首張價單，9月24日人民銀行宣布實施三項金融政策，港股連升四日大幅反彈2,385點，重上20,000點，9月28日跑馬地ONE JARDINE'S LOOKOUT及元朗The YOHO Hub II第6座首輪銷售理想當周的市況，料短期CCL在135到137點之間窄幅爭持。
她又指，CCL仍處於逾8年低位，重返2016年8月底時水平，今年累跌7.40%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.76%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.69%。她亦稱，10月16日施政報告公布利好樓市措施，包括提高所有物業按揭貸款成數至七成，放寬投資移民至5,000萬元或以上住宅物業，10月19日黃竹坑站港島南岸第3C期Blue Coast II首輪開售256伙及啟德天璽‧天第三輪價單推售215伙，對本地二手樓價的影響將於11月上旬公佈的CCL才開始反映，而未來樓價會否止跌回升，仍有待觀察。
中原城市大型屋苑領先指數CCL Mass報136.73點，按周升0.15%。CCL(中小型單位)報135.47點，按周升0.21%。CCL Mass及CCL(中小型單位)齊升2周，分別累升0.32%及0.42%，同樣在2016年8月底水平徘徊。CCL(大型單位)報140.49點，按周跌0.10%，創逾8年新低，重返2016年9月底水平。
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