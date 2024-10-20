中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，受多重利好消息帶動，樓市全面轉旺，周末有兩個大型鐵路新盤開售，銷情暢旺，錄逾400宗一手成交。二手買賣方面，新界區未有新盤推售，交投集中於二手市場，成交以約500萬元或以下為主，嘉湖山莊錄5宗成交，創7個月以來的周末新高，可見樓市有動力，將持續向好。

另據美聯物業分行統計，周末十大屋苑同錄14宗成交，較上一個周末約9宗上升約55.6%，並創出9月19日本港減息後的5個周末新高。美聯住宅部行政總裁布少明表示，近期多個利好因素推動樓市回暖，新一份《施政報告》宣佈放寬住宅按揭，並容許投資移民購入住宅物業，將進一步吸引投資客入市，投資移民亦助帶動豪宅需求。此外，現時樓價於低位徘徊，美聯儲減息、中央出招撐樓市等因素為樓市注入動力，助樓價止跌回穩，刺激整體物業交投氣氛。值得留意，減息周期展開，利好效應亦逐漸發揮。