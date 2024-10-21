其中，以第3座28樓A室為藍本的連裝修設計示範單位，為2房設計，實用面積440方呎，室內設計以悉尼海灣的海岸式生活為靈感，設計師採用大地棕色家具營造時尚舒適感。客廳方正實用，長方形客飯廳長約6米，闊約3米，布局工整實用，外連38呎「三合一」露台，採用落地玻璃趟門設計，可吸納戶外自然光線。大門右邊為L型的開放式廚房，單位配置德國品牌的煮食爐、電磁爐、抽油煙機、洗衣乾衣機等設備，可謂一應俱全。

另外，發展商亦展視兩個分別以第3座28樓B室，及第3座28樓H室為藍本的3房1套（開放式廚房），及1房（開放式廚房）的交樓標準示範單位，實用面積分別為627及324方呎。位於啟德承豐道19號的DOUBLE COAST分三期發展，第一期DOUBLE COAST I，由兩座住宅大樓（第3座及第5座）組成，位置靠近中海外（0688） 已入伙的維港1號，共提供361伙，標準戶型由開放式至3房1套，更設有天際特色戶、平台或頂層特色戶等，實用面積由265至1,275方呎不等，項目主打1至2房（約80%），約八成單位屬於1房及2房戶。

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