實呎3.95萬同破頂

據星展(香港)網頁資料，龐華毅為星展北亞區主管（負責監督中國大陸、香港和台灣地區）及星展銀行（香港）行政總裁，同時為星展銀行（中國）主席，他從事銀行界逾30年，在加入星展之前，他曾擔任印尼 PT Bank Danamon 董事長，成功鞏固該行於零售、中小企和商業銀行的業務，並開展小額貸款等新業務。他亦於此之前於花旗任職達20 年，足跡遍及南美、土耳其及非洲地區。

事實上，星展銀行近月亦大手購入中環甲級商廈，其中資深投資者「磁帶大王」陳秉志以約7億元沽出手上持有的中環中心66樓全層，面積涉約2.7萬方呎，呎價近2.6萬元，買家正是該廈持有多層樓面的大業主星展銀行。

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