moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時地產新聞

星展香港CEO近半億破頂價購THE ASTER特色戶 

上月銀行減息後，有銀行界人士以高價入市。嘉里（0683）跑馬地現樓項目THE ASTER，上月中以4939.7萬元連車位售出31樓B室特色戶，單位實用1249方呎，實呎3.95萬元， 成交價及呎價均創項目新高。資料顯示，買家以PAREDES MUIRRAGUI, J. E. SEBASTIAN、又名JUAN EUGENIO SEBASTIAN PAREDES MUIRRAGUI，與星展銀行(香港)行政總裁龐華毅英文名字相同，料為同一人。

實呎3.95萬同破頂

據星展(香港)網頁資料，龐華毅為星展北亞區主管（負責監督中國大陸、香港和台灣地區）及星展銀行（香港）行政總裁，同時為星展銀行（中國）主席，他從事銀行界逾30年，在加入星展之前，他曾擔任印尼 PT Bank Danamon 董事長，成功鞏固該行於零售、中小企和商業銀行的業務，並開展小額貸款等新業務。他亦於此之前於花旗任職達20 年，足跡遍及南美、土耳其及非洲地區。 

事實上，星展銀行近月亦大手購入中環甲級商廈，其中資深投資者「磁帶大王」陳秉志以約7億元沽出手上持有的中環中心66樓全層，面積涉約2.7萬方呎，呎價近2.6萬元，買家正是該廈持有多層樓面的大業主星展銀行。

 

 

 

其他報道

本月一手2200宗  星凱·堤岸連沽2伙吸金1800萬

太古城園景兩房租2.4萬 呎租42元 

 

按揭計算機
樓價
按揭成數
按揭利率
還款年期
購置該物業閣下須準備
首期
銀行貸款額
代理佣金
厘印費(SD)
所需現金總額
每月供款