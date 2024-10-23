是次計劃，亦包括任何樓價可做最高9成按揭，客戶可以低至一成首期置業上會，全期按息低至P減2% (P現為5.875%，即目前按息低至3.875%)，客戶並可享有現金回贈，按揭年期長達30年。

王美鳳指出，此計劃超越現時9成按保1000萬元樓價上限，任何樓價單位可申請最高9成按揭，意味計劃適用於Blue Coast II價單所有單位、及招標形式的4房大戶，讓大碼樓單位買家，同樣可申請最高9成按揭。

另一方案，全期按息低至H加1.3%，即實際按息為3.875% (以P減2%；P現為5.875%計)，客戶可享按揭相連之高存息戶口，存息與按息一致，高存息回報現達3.875%，按揭年期長達30年。

長實營業部首席經理郭子威表示，集團公布4房單位銷售安排後，相關查詢大增至逾200個，考慮到部分準買家，如非香港居民，認為與同鄉或朋友住在相鄰單位會更安心，或會因應相關情況處理這些買家的標書。

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