新地（0016）啟德天璽‧天賣過滿堂紅後，預計明年3月落成、會德豐牽頭的啟德跑道區 DOUBLE COAST I，今日公布首張價單，涉及78伙，折實均呎17899元，除較上月開價的中海外（0688）旗下現樓項目維港・雙鑽，首批141伙折實均呎18,456元低約3%外，亦為新世界（0017）等發展的樓花項目柏蔚森 I，今年7月首批60伙、折實均呎為17188元後，全跑道區折實均呎最平的全新盤。
值得留意，DOUBLE COAST I首批折實均呎，較毗鄰上月變相減價加推餘貨的嘉華（0173）、仍屬樓花的啟德海灣折實均呎17188元略高約4%。項目周六起向公眾開放示範單位，同日開始收票，短期內公布銷售安排。
會德豐地產主席梁志堅表示，是次開價屬全個啟德跑道區項目中「最保守」，貼近最低價，隨後一定會加價。梁又指，目前市況開始止跌回升，料由現時至年底樓價走勢會明朗化，有約5%以上增幅。
DOUBLE COAST I首張價單涉78伙，開放式至3房單位，實用面積265至627方呎，定價由480.1萬至1438.7萬元、呎價18117至23082元，發展商提供3種付款方法予買家，最高折扣率12%，折實價422.5萬至1266.1萬元、折實均呎15943至20315元，逾八成單位折實樓價低於800萬元。折實價及呎價最低單位均為3座1樓G室，實用265方呎開放式間隔，定價480.1萬元、呎價18117元，扣除12%折扣，折實價422.5萬元、呎價15943元。
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