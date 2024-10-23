是次加推單位中，大部分為中高樓層的向海單位，包括4伙連平台或天台特色單位，以及兩伙連家俬單位，折實均呎17162元，是次價單售價較首兩張價單略高，主要是反映樓層、景觀及特色戶等因素。華懋銷售總經理陳慕蘭表示，是次包括65伙1房戶、17伙兩房戶、12伙3房1套戶、4伙連天台或平台的特色戶，實用面積312至594方呎，折實價512.82萬至1258.82萬元、折實呎價14,652至21,192元。

封海倫續指，瑜悦已上載銷售安排，本周五(25日)下午3時截票，周日 (27日) 盡推所有198伙；以價單定價計，市值逾15億元，若以最高折扣計，整批198伙折實均呎16,154元。是次開售設有A1、A2、B組；A1組客人最多可買6伙；A2組客人最多可買3伙；B組散戶則購買1伙。