近日啟德再成為新盤主戰場，會德豐、恒地（0012）、中海外（0688）及新世界（0017）等合作發展的跑道區全新盤DOUBLE COAST I，日前公布首張價單涉78伙後，隨即開放設於尖沙嘴港威大廈的展覽廳、及示範單位予VIP優先參觀，錄逾2000人次到場參加，Club Wheelock、恒地會及新世界會的會員均有參加，一同品嚐悉尼 WINE & DINE美酒海鮮，更有新一代潛力唱作歌手Yoona的Mini Concert，以及精彩體驗及打卡位，本周六正式向公眾開放，及接受認購登記。
會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，參觀人士中，逾35%來自九龍區，尤其是九龍東居住或工作人士；27%來自港島，其餘來自新界及其他地區。此外，本周末一連兩日將舉辦「悉尼品味 x Halloween 驚喜派對」，設多個悉尼之旅打卡位，提供機長及空中服務員造型服裝。
他續指，多數客人對1房、兩房戶型有興趣，用家、投資客比例約7比3。此外，受減息、啟德運輸系統提早落成等利好消息帶動，區內現樓項目成交熾熱，如同系MIAMI QUAY I，自9月減息以來錄17宗成交，向九龍灣內海景單位，成交實呎2萬至2.4萬元，內園景單位呎價約1.8萬至1.9萬元。
另天瀧招標成績亦理想，自上周六起招標發售55伙，截至昨日售出20伙，套現約8億元，成交實呎3.17萬至3.74萬元。
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