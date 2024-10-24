會德豐地產副主席及常務董事黃光耀表示，參觀人士中，逾35%來自九龍區，尤其是九龍東居住或工作人士；27%來自港島，其餘來自新界及其他地區。此外，本周末一連兩日將舉辦「悉尼品味 x Halloween 驚喜派對」，設多個悉尼之旅打卡位，提供機長及空中服務員造型服裝。

他續指，多數客人對1房、兩房戶型有興趣，用家、投資客比例約7比3。此外，受減息、啟德運輸系統提早落成等利好消息帶動，區內現樓項目成交熾熱，如同系MIAMI QUAY I，自9月減息以來錄17宗成交，向九龍灣內海景單位，成交實呎2萬至2.4萬元，內園景單位呎價約1.8萬至1.9萬元。

另天瀧招標成績亦理想，自上周六起招標發售55伙，截至昨日售出20伙，套現約8億元，成交實呎3.17萬至3.74萬元。

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