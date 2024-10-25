反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，近周走勢有所回升。中原地產研究部高級聯席董事楊明儀指，CCL最新報136.92點，按周升0.45%，是10月5日啟德天璽‧天首輪價單銷售204伙全數沽清，10月6日元朗尚柏首輪98伙近沽清當周的市況。9月減息後，樓市氣氛好轉，加上內地救市政策及新盤低開熱賣，進一步提振市場信心，CCL連升3周共0.78%，是今年3月後近29周(逾7個月)以來再現，確認短期樓價回穩。
值得留意，上一次2月底政府宣佈撤辣措施後，樓價亦曾連升3周共2.84%。多個新盤繼續採取低價促銷策略，估計短期CCL將於135到137點之間窄幅徘徊。
CCL連升三周後，仍處於逾8年低位未變，重返2016年9月中時水平，2024年跌幅暫時收窄至6.99%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.44%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.27%，較2024年9月美國減息前的低位135.86點升0.78%。
10月中施政報告的利好樓市措施尚未反映，而且市場關注11月初美國總統大選及聯儲局議息，未來樓價會否止跌回升，仍有待觀察。10月23日啟德DOUBLE COAST I公布首張價單78伙，10月25日沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅地皮截標，10月26日啟德天璽‧天第四輪價單推售121伙及黃竹坑Blue Coast II次輪價單銷售88伙，10月27日長沙灣瑜悦首輪推售全盤198伙，對本地二手樓價的影響將於11月中旬公佈的CCL才開始反映。
其他報道
結業潮｜Big C觀塘apm店月底結業 各區分店相繼執笠 門市數目按年削逾3成
百濟神州高管傳被查 內媒指與經營無關 股價曾急跌逾6%
滬深三大指數高收 兩市成交額1.77萬億人幣 滬指全周升1.17%
ZA Bank推商業銀行推薦計劃 每薦1間公司開商業戶口可獲288元
恒指半日升230點 光伏股暴漲 信義光能飈兩成冠藍籌 泡泡瑪特插近9%
yuu推「全城大變 2」限定活動 一連12日「使1蚊賺2分」
深成指升幅擴大到2.1% 滬深兩市半日成交增至1.09萬億人幣
美國「足三兩」含大腸桿菌 麥當勞：食物中毒源頭為加州一個農場洋蔥
中國智能手機市場上季出貨量升3.2% Apple市佔回升至第二位
內地LGFV相關「非標準產品」規模據報達8000億美元 今年違約增兩成