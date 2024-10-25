值得留意，上一次2月底政府宣佈撤辣措施後，樓價亦曾連升3周共2.84%。多個新盤繼續採取低價促銷策略，估計短期CCL將於135到137點之間窄幅徘徊。

CCL連升三周後，仍處於逾8年低位未變，重返2016年9月中時水平，2024年跌幅暫時收窄至6.99%。指數較2021年8月191.34點歷史高位跌28.44%，較2024年3月撤辣前的低位143.02點跌4.27%，較2024年9月美國減息前的低位135.86點升0.78%。

10月中施政報告的利好樓市措施尚未反映，而且市場關注11月初美國總統大選及聯儲局議息，未來樓價會否止跌回升，仍有待觀察。10月23日啟德DOUBLE COAST I公布首張價單78伙，10月25日沙田小瀝源沙田圍路與小瀝源路交界的住宅地皮截標，10月26日啟德天璽‧天第四輪價單推售121伙及黃竹坑Blue Coast II次輪價單銷售88伙，10月27日長沙灣瑜悦首輪推售全盤198伙，對本地二手樓價的影響將於11月中旬公佈的CCL才開始反映。

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